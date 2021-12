Borsa, da oggi Sababa Security su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Sababa Security, fornitore italiano di cyber security, con una significativa suite di prodotti e servizi strategici, non solo per la sicurezza degli ambienti corporate IT ma anche per il settore dell'automotive, industrial cybersecurity, istituzioni governative, forze dell'ordine, debutta oggi su Euronext Growth Milan.

Il titolo si allinea alla debolezza del mercato e cece il 5% circa.

Sababa Security rappresenta la trentasettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 168 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Sababa Security ha raccolto 8 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 9 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 29,8% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 26,9 milioni di euro.

"La quotazione in Borsa con l'arrivo su Euronext Growth Milan rappresenta un giorno storico ed un momento di grande soddisfazione per me personalmente e per Sababa Security - ha detto Alessio Aceti, Fondatore e CEO di Sababa Security -. E' il risultato di un impegno totale che ha coinvolto tutto il nostro team, un importante traguardo aziendale che vogliamo considerare come un nuovo punto di partenza che ci consentirà di affrontare i nostri progetti di sviluppo più forti e con una maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale. Abbiamo molte idee da mettere in campo ed una squadra che lavora con passione, competenza e determinazione".