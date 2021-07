Borsa, da oggi Industrial Stars of Italy 4 su AIM Italia

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:00

(Teleborsa) - Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a Industrial Stars of Italy 4 su AIM Italia di Borsa Italiana, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti.

Industrial Stars of Italy 4 si propone l'obiettivo di investire i capitali raccolti in società italiane di medie dimensioni, non quotate, caratterizzate da un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali.

In fase di collocamento Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. ha raccolto 138 milioni di euro.

La società rappresenta la sedicesima ammissione da inizio anno sul mercato AIM Italia portando a 149 le società quotate sul mercato e la tredicesima SPAC quotata sui mercati di Euronext nel 2021 e porta il numero totale di SPAC ammesse ai mercati di Euronext a 49.

I Promotori di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A., Giovanni Cavallini (Presidente), Attilio Arietti (Vice Presidente), Davide Milano ed Enrico Arietti hanno dichiarato: "Industrial Stars of Italy 4 è una Spac fortemente innovativa e siamo felici che i nostri investitori abbiano guardato con favore alle nostre innovazioni. Esse mirano ad allineare maggiormente gli interessi di mercato, azionisti della Target e promotori della Spac. Mirano inoltre ad abbreviare i tempi di esecuzione dell'operazione ed a dare più rapidamente certezza del suo esito al mercato. Viene inoltre riservato un trattamento premiale agli investitori che sottoscrivono le azioni in IPO e le conservano fino all'assemblea che delibera sull'operazione. Siamo, fin dal 2012, convinti che le SPAC siano uno strumento molto valido per condurre alla quotazione le mid cap del nostro Paese dotate delle giuste caratteristiche e ci auguriamo che le nostre innovazioni contribuiscano all'inizio di una nuova stagione per le SPAC italiane".