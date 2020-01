Borsa, da domani inibiti ordini al meglio su Agatos

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto da domani, 16 gennaio 2020, e fino a successiva comunicazione, che non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Agatos.



Il provvedimento che inibisce l'immissione di ordini al meglio è scattato in seguito alla forte ascesa del titolo, che oggi ha chiuso in rialzo del 26%, evidenziando da inizio settimana un upside piuttosto incisivo e scambi assolutamente fuori dalla norma (oggi 2,8 milioni di titoli). © RIPRODUZIONE RISERVATA