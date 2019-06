Borsa, CULTI Milano riammessa alle negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica la riammissione alle negoziazione degli strumenti finanziari CULTI Milano: azioni CULT (Isin IT0005257347), Warrant WCULT (Isin IT0005260044).



I titoli dell'azienda italiana attiva nel settore delle fragranze d'ambiente erano stati sospesi ieri (27 giugno 2019) dalle contrattazioni in attesa di una nota. La società milanese ha poi comunicato al mercato la firma di un accordo per l'acquisizione del 50,01% di Bakel, società attiva nello skincare di lusso.



Il controvalore dell'acquisizione è stato definito in base ad un enterprise value di 5,5 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA