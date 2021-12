Borsa, crollano i titoli del delivery per paura di nuove regole UE

(Teleborsa) - I titoli della società di delivery europee mostrano ampi ribassi nella giornata odierna a causa di indiscrezioni secondo le quali la Commissione europea è pronta a proporre norme più severe sul lavoro per regolare la gig economy. Nei prossimi giorni l'esecutivo UE presenterà infatti una proposta di direttiva europea sui cosiddetti "platform workers", ovvero i lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto rider ma non solo.

"La spinosa domanda se i fattorini siano o meno dipendenti sta per ricevere una risposta dalla Commissione europea entro la fine della settimana e le indiscrezioni suggeriscono che la risposta sarà sì", ha commentato Danni Hewson, analista finanziario di AJ Bell. "Per le aziende di consegna di cibo come Deliveroo e Just Eat ciò potrebbe significare un enorme aumento dei costi, costi che molti si aspettano saranno trasferiti ai consumatori in tutta l'Europa centrale", ha aggiunto.

Deliveroo registra una flessione del 7,24% rispetto alla vigilia, attestandosi a 224centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 213,4 e successiva a quota 202,8. Resistenza a 239,6.

In caduta libera Delivery Hero, che si attesta a 96,54, con un calo del 5,77%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 94,15 e successiva a 91,76. Resistenza a 101,1.

Affonda Just Eat Takeaway.Com N.V con i prezzi allineati a 4.111,5 per una discesa del 5,71%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4.037,3 e successiva a quota 3.963,2. Resistenza a 4.242,8.