Borsa, Consob sospende divieto di posizioni nette corte

(Teleborsa) - La Consob ha deciso di sospendere il divieto alle posizioni nette corte, che terminerà alle ore 23.59 di oggi, lunedì 18 maggio 2020.Lo annuncia la stessa autorità aggiungendo che "" e nel caso le condizioni di mercato lo richiedessero, "si farà portatrice di un'istanza per un'azione coordinata a livello europeo".Il 17 marzo 2020 la Consob aveva annunciato la decisione di vietare l'assunzione di nuove posizioni nette corte e l'incremento delle posizioni nette corte esistenti per un periodo di 3 mesi, "considerando checostituissero una seria minaccia alla fiducia degli investitori".Dall'implementazione del divieto, la Consob ha osservato una ", a cui tuttavia si è associata una riduzione della liquidità. "Alla luce di queste circostanze, la Consob, in consultazione con l'ESMA e con le autorità di Austria, Belgio, Francia, Grecia e Spagna, che hanno adottato misure analoghe, ha deciso di sospendere il divieto alle posizioni nette corte, che terminerà alle ore 23.59 del 18 maggio 2020".La Commissione infine, ricorda che "la decisione dell'ESMA che impone un".