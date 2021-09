Borsa, con review panieri Antares Vision, Carige e Wiit fra le Mid Cap

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Antares Vision, Banca Carige e Wiit si preparano ad entrare nel paniere delle 60 società a media capitalizzazione, l'FTSE Italia Mid Cap. Il debutto lunedì 20 settembre, al posto di FILA, IGD e Unieuro che passeranno nel paniere FTSE Italia Small Caps.



La modifica è stata decisa dal FTSE Italia Index Series Technical Committee in occasione della revisione trimestrale dei panieri che cade a settembre: le scadenze tecniche di future e opzioni su azioni e indici cadono il 17 settembre 2021. Una revisione che, come di consueto, tiene conto di rigidi parametri di capitalizzazione, liquidità e flottante.



In vista del debutto nel paniere delle Mid Cap a pochi mesi dal debutto sul segmento STAR, il numero uno di Antares Vision io Zorzellaha sottolineato "siamo convinti che questo contribuirà ad ampliare ulteriormente la nostra base azionaria e la visibilità del Gruppo, a beneficio di tutti i nostri stakeholders".



Sempre dal 20 settembre, le azioni Interpump, De' Longhi e Reply entreranno a far parte del paniere FTSE EuroMid, che comprende le Mid Cap europee.