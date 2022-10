Borsa, comparto Oil in rialzo in vista dei maxi-tagli OPEC+

(Teleborsa) -, in concomitanza del. Il petrolio è in netto rialzo in vista della riunione dell'OPEC+ di mercoledì prossimo. Il cartello dei paesi produttori starebbe valutando un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, ovvero il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid. L'obiettivo è sostenere le quotazioni, che sono crollate sui timori di un rallentamento dell'economia globale.Alle 11.25 (ora italiana), i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto gli 88,47 dollari al barile, in aumento di 3,33 dollari o del 3,90%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in rialzo di 3,21 dollari, o del 4,04%, a 82,71 dollari al barile.Ottima la performance di Tenaris, che si attesta a 14,08 Euro, con un, risultando la. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,37 e successiva a 15,21. Supporto a 13,52.Spicca il volo ENI, che si attesta a 11,14 Euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 11,24 e successiva a quota 11,51. Supporto a 10,97.Allunga il passo rispetto alla seduta precedente Saipem, portandosi a 0,6582 Euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,6715 e successiva a 0,7051. Supporto a 0,6379.Amplia il margine di guadagno Saras, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,033 Euro con un. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,066 e successiva a quota 1,151. Supporto a 0,9807.