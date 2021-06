Borsa, compagnie aeree in ribasso su restrizioni per variante Delta

Lunedì 28 Giugno 2021, 15:30

(Teleborsa) - Le compagnie aeree europee stanno perdendo terreno in Borsa a causa della diffusione della variante Delta del coronavirus, che ha già portato a misure più restrittive nei confronti dei cittadini britannici (il Regno Unito è il Paese con la diffusione maggiore in Europa) da parte di diversi Stati.

Il Portogallo, grazie a nuove regole in vigore da oggi, ha imposto una quarantena per tutte le persone non vaccinate in arrivo dalla Gran Bretagna. La Spagna ha comunicato che i turisti britannici che arrivano a Maiorca e Ibiza dovranno mostrare una prova della vaccinazione completa o un test PCR negativo. Inoltre, i vacanzieri britannici diretti a Malta dovranno sottostare a una quarantena di 14 giorni all'arrivo se non hanno ricevuto la seconda dose di vaccino.

Pessima performance per IAG, la holding che controlla British Airways e Iberia, che registra un ribasso del 4,64%. Lettera su Ryanair Holdings, che registra un importante calo del 2,47%. Seduta drammatica per easyJet, che crolla del 3,30%. Sensibili perdite per Jet2 (compagnia aerea a basso costo britannica), in calo del 2,81%. In caduta libera Wizz Air Holdings, che affonda del 3,57%, Air France-Klm, con un -2,99% e Lufthansa (-2,06%).