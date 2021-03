18 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto su AIM Italia a Casasold, PMI innovativa specializzata in servizi immobiliari che porta a 139 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento la società ha raccolto 2,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 34,85% e la capitalizzazione è pari a circa 7,7 milioni di euro.

La società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM è Specialist dell'operazione.

In occasione dell'inizio delle negoziazioni Luca Tavano, Head of Product Development Mid & Small Caps, Equity Primary Markets, Borsa Italiana, ha commentato: "Seppur in un momento difficile come quello attuale, Casasold è la terza ammissione da inizio anno su AIM Italia, a riprova del fatto che la quotazione rappresenta un'importante opportunità per finanziare la crescita delle società del nostro Paese. Siamo certi che Casasold trarrà vantaggio da questa operazione in termini di sviluppo, maggiore visibilità e consolidamento del proprio posizionamento competitivo, continuando così a realizzare ambiziosi progetti di espansione".

Stefano Dallago, Amministratore Delegato di Casasold, ha detto: "Oggi è una giornata storica per l'azienda, l'ammissione su AIM Italia è l'inizio di un percorso di sviluppo che vede come obiettivi della società quello di affermarci quale player di riferimento nell'attività di ristrutturazione finalizzata alla vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni, un servizio rivolto ai proprietari, in collaborazione con le agenzie immobiliari. Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l'esito positivo del processo lo conferma. Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di Casasold, gli investitori e i nostri consulenti".

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)