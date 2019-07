Borsa, Capital For Progress torna in negoziazione dopo investimento in Copernico

(Teleborsa) - Riammesse alle negoziazioni di Piazza Affari le azioni Capital For Progress Single Investment (CFP - Isin IT0005276602). Lo comunica Borsa Italiana, che ieri (8 luglio 2019) aveva sospeso i titoli in attesa di un comunicato.



Nel tardo pomeriggio l'azienda che investe in società di piccole/medie dimensioni con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo e l'accesso al mercato dei capitali ha annunciato l'investimento in Copernico, impresa attiva nella gestione e valorizzazione di immobili tramite affitto di spazi per uffici e postazioni di co-working, sale eventi, nonché nella fornitura di servizi legati allo smart working per i propri clienti corporate. Previsto l'impegno di Copernico alla quotazione sul mercato AIM Italia entro il 31 dicembre 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA