Borsa, Capital For Progress Single Investment sospesa da negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le azioni Capital For Progress Single Investment (CFPSI) sono sospese dalle negoziazioni. Lo ha annunciato la società che gestisce gli scambi alla Brosa di Milano con una nota urgente.



Il CdA di CFPSI doveva riunirsi sabato scorso, 13 giugno 2020, per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, dopo aver fatto slittare la data di approvazione a seguito del rinvio dell'assemblea della controllata Copernico Holding. Per quest'ultima, duramente colpita dall'emergenza Covid-19, si era infatti reso necessario un rafforzamento patrimoniale. © RIPRODUZIONE RISERVATA