Borsa, brilla Danieli dopo conversione risparmio e dividendo straordinario

(Teleborsa) - Ottima performance per Danieli, che scambia in rialzo dell'8,06%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che il CdA del Gruppo ha deliberato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio, che a loro volta segnano un progresso del 14%, sulla base di un rapporto di conversione pari a 0,65 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio. Il board ha deciso inoltre la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad 1,20 euro per ogni azione ordinaria esistente e di nuova emissione risultante a seguito della conversione.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la multinazionale friulana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a -4,25% dell'indice azionario italiano).Lo scenario di medio periodo di Danieli ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 13,89 Euro. Supporto a 12,69. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 15,09.