Borsa, banche proseguono in denaro

(Teleborsa) - In una giornata incolore per i mercati mondiali e per Piazza Affari, dove l'FTSE MIB viaggia sulla parità, si mette ancora in luce il comparto bancario, che continua a performare meglio degli altri settori.



Fra i migliori nel paniere principale si segnala Banco BPM con un rialzo del 3%, seguito da Unicredit che avanza del 2,5% e BPER Banca dell'1,76%. Sono le attese per possibili operazioni di consolidamento a dare appeal a questi Istituti, assieme a Banca MPS che guadagna l'1,25%.



Più composta Intesa Sanpaolo che viaggia a cavallo della parità, in linea con il mercato.