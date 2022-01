Borsa, balzo delle compagnie aeree europee su ottimismo variante Omicron

(Teleborsa) - Le compagnie aeree europee stanno registrando ottime performance in borsa, in quanto gli studi pubblicati sulla variante Omicron del coronavirus suggeriscono che il nuovo ceppo abbia meno probabilità di causare malattie gravi, in particolare nelle persone vaccinate. L'aspettativa è quindi che verranno evitate restrizioni più severe sui viaggi. Sui balzi in borsa incide anche il fatto che ieri il London Stock Exchange era chiuso, e infatti i rialzi maggiori si hanno sui titoli quotato su questo mercato. Il rally del settore era già iniziato ieri, dopo che Citigroup aveva promosso Lufthansa e Air France-KLM: la banca d'affari si aspetta che le compagnie aeree traggano beneficio dalla riapertura delle rotte asiatiche, specialmente in Cina.

Spicca il volo IAG (la holding che controlla British Airways e Iberia) che si attesta a 158,6, con un aumento dell'11,30%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 160,6 e successiva a quota 166,5. Supporto a 154,7.

Ottima la performance di Wizz Air Holdings, che si attesta a 4.668 con un aumento dell'11,46%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.787 e successiva a 5.132. Supporto a 4.442.

Mette le ali anche il titolo di easyJet, che si attesta a 617,9 con un aumento dell'11,14%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 628,7 e successiva a 659,9. Supporto a 597,5.

Amplia il margine di guadagno Jet2, che si attesta a 1.196,8, con un aumento del 7,34%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.228,7 e successiva a quota 1.322,7. Supporto a 1.134,7.