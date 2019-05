Borsa, azioni TerniEnergia sospese in attesa di comunicato

(Teleborsa) - Le azioni TerniEnergia sono temporaneamente sospese dalle contrattazioni in Borsa, in attesa di un comunicato. Lo ha fatto sapere Borsa italiana con una nota di servizio.



Non risulta in quest'ultimo periodo alcun elemento che possa aver motivato questo stop, ma il CdA della società aveva approvato lo scorso febbraio un piano di risanamento e rilancio, attraverso una razionalizzazione del business, la cessione di asset non core e la focalizzazione degli asset caratteristici. Piano stilato con l'ausilio del consulente KPMG.



Poi, di recente, la digital company del gruppo Softeco Sismat aveva annunciato l'ingresso nel settore dei veicoli a guida autonoma con il progetto Trustonomy. © RIPRODUZIONE RISERVATA