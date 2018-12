Borsa, azioni CHL sospese resto seduta

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che la sospensione dalle negoziazioni sulle azioni CHL (CHL - Isin IT0001446613) è prolungata per il resto della seduta odierna in attesa di comunicato.



Stamane, le azioni erano state sospese "temporaneamente" in attesa di diffusione di una nota della società. Si è concluso ieri, 17 dicembre 2018, l'aumento di capitale della società da circa 4,1 milioni di euro, che prevedeva l'offerta in opzione di 125 nuove azioni, più Warrant CHL 2018-2021 (nel rapporto di 1 warrant ogni 1 azione sottoscritta - ISIN warrant: IT0005345472), ogni 652 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,02 euro cadauna. © RIPRODUZIONE RISERVATA