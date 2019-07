(Teleborsa) - Da domani 25 luglio 2019 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Bio-on (ON – Isin IT0005056236) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.



Lo fa sapere Borsa Italiana nella sezione "comunicati urgenti" aggiungendo che le azioni ON verranno pertanto negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. © RIPRODUZIONE RISERVATA