Borsa asiatiche in rosso

(Teleborsa) - In territorio prevalentemente negativo le principali piazze asiatiche, con la borsa di Tokyo in ribasso. Sotto i riflettori degli investitori restano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.



L'indice Nikkei della piazza giapponese ha chiuso con un calo dello 0,82% a 21.426 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto l'1,13%.



Giù anche le piazze cinesi, con Shanghai in flessione dello 0,70% e Shenzhen dello 0,43%. Pesanti Hong Kong con un -1,70%, Taiwan -1,48% e Seoul -2,05%.



Nel complesso negative le altre piazze asiatiche: Singapore perde lo 0,31%, Kuala Lumpur lo 0,70% e Jakarta lo 0,61%. In controtendenza Bangkok che sale dello 0,17%.



Poco mossa Mumbai -0,06% mentre Sidney avanza dello 0,35%.