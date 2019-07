Borsa asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Andamento contrastato per le principali piazze asiatiche, con la borsa di Tokyo in ribasso dopo la pausa festiva della vigilia. Sotto i riflettori l'avvio della stagione delle trimestrali in America, con i conti di Citigroup che hanno battuto le attese del mercato.



L'indice Nikkei della piazza giapponese ha chiuso con un calo dello 0,64% a 21.547 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,43%.



Giù anche le piazze cinesi, con Shanghai in flessione dello 0,25% e Shenzhen dello 0,17%. Sopra la parità Taiwan +0,09% e Seoul +0,40%.



Miste le altre piazze asiatiche: Singapore avanza dello 0,11%, Hong Kong dello 0,19% e Bangkok dello 0,17%. In rosso Kuala Lumpur che cede lo 0,20% e Jakarta -0,33%.



Segno più per Mumbai +0,34% mentre Sidney lima lo 0,08%. © RIPRODUZIONE RISERVATA