Borsa Argentina a picco dopo sconfitta Macri a primarie

(Teleborsa) - Non reagisce bene la Borsa argentina all'esito delle primarie, che hanno visto il presidente liberale argentino Mauricio Macri subire una pesante battuta d'arresto domenica contro il peronista di centrosinistra ed ex primo ministro, Alberto Fernandez. Le primarie sono considerate un test importante per le elezioni di ottobre.



Macrì, eletto nel 2015, quando aveva spodestato il peronismo e la ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner, paga il prezzo delle promesse elettorali deluse e di una crisi mai risolta: di nuovo lo scorso autunno il Paese sudamericano aveva sfiorato il default.



L'indice MERVAL, il più importante della Borsa di Buenos Aires, registra una flessione di oltre dieci punti percentuali scivolando sotto i 40.000 punti.