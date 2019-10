Borsa, ancora vendite sul settore bancario

(Teleborsa) - Proseguono le vendite sul comparto bancario di Piazza Affari. L'indice di riferimento FTSE MIB IT Bank sta cedendo lo 0,73% nonostante lo spread BTP-Bund stabile in area 141 pb.



Sul sentiment degli investitori prevale la cautela in attesa della ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina in programma questa settimana.



Sul principale paniere, realizzi su Banco BPM (-1,31%) e UBI (-0,44%) di recente ben comprate su ipotesi di aggregazione tra i due istituti. Giù anche Intesa Sanpaolo (-0,31%), Unicredit (-0,80%), BPER (-0,20%) e Mediobanca (-0,45%).



Tra le Mid Cap frena MPS (-1,86%).