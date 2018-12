(Teleborsa) - Amplifon e Juventus Football Club entrano nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana mentre escono Banca Mediolanum e Mediaset.



Lo rende noto la stessa Borsa Italiana spiegando che si tratta della "revisione di dicembre dell'indice" che sarà efficace dal 27 dicembre per via delle festività natalizie.



Per quanto riguarda la lista di riserva (immediatamente efficace), ci sono Hera, Mediaset, Banca Mediolanum, Cerved Group. © RIPRODUZIONE RISERVATA