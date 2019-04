Borsa, al via lo stacco delle cedole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sulla Borsa di Milano solo ieri, 23 aprile 2019, ci sono stati 13 stacchi di dividendi, che hanno pesato sull'indice FTSE MIB per uno 0,5% circa.Si tratta di:Ordinario 0,2 EUROrdinario 0,05 EUROrdinario 0,18 EUROrdinario 0,2 EUROrdinario 1,03 EUROrdinario 0,65 EUROrdinario 0,303 EUROrdinario 0,35 EUROrdinario 0,4 EUROrdinario 0,082 EUROrdinario 0,09 EUROrd Ordinario 0,47 EUROrdinario 0,27 EUR 25/04/2019Lunedì 29 aprile a Piazza Affari, invece, saranno 4 le società a distribuire il dividendo:(1,05 euro),(0,003 euro),(0,025 euro) e(0,7 per le ordinarie e 0,8552 per le risparmio non convertibili).12 società staccheranno la cedola lunedì 6 maggio, 4 lunedì 13 maggio mentre 28 aziende lo staccheranno lunedì 20 maggio, per poi andare a scemare fino ai primi di giugno.