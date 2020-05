© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Al via oggi ladi Borsa Italiana, una tre giorni di incontri con gli investitori che per la prima volta si tiene in formato virtuale, a causa delle restrizioni imposte dall'epidemia di Covid-19. L'evento vedrà protagoniste 108 società quotate:di Borsa Italiana., giunta quest'anno alla sua terza edizione, consente alle società quotate su questo mercato di effettuarecon investitori istituzionali. Sono oltrecon investitori e analisti. Isono in rappresentanza di, di cui 43% italiane e, tra cui UK (15%), Svizzera (13%), Germania (11%), Francia (4%), Spagna (3%), Malta (3%) e altri Paesi (8%).Il 26 e 27 maggio seguirà la diciannovesima edizione della: due intere giornate di meeting digitali conin calendario. Partecipanoin rappresentanza di, di cui 28% italiane e, tra cui UK (20%), Francia (13%), Germania (11%), Svizzera (10%), Spagna (5%), Stati Uniti (3%), altri Paesi (10%)., parla di "occasioni uniche di confronto delle società quotate con gli investitori domestici e internazionali". E nella nuova veste digitale - commenta - "le nostre conference si confermano anche quest'anno fondamentali piattaforme di relazione e incontro con la comunità finanziaria".Questo mercato dedicato alle PMI conta ad oggiper unacomplessiva pari ae una capitalizzazione media pari a 46 milioni di Euro. Le società quotate sono rappresentative di molti settori dell'economia del Paese: dal settore industriale, alla tecnologia, dai beni e servizi di consumo, all'health care. Circa il 40% delle società sono PMI innovative.- Questo segmento di mercato, che fa parte del MTA (Mercato Telematico Azionario) comprende oggicon unacomplessiva pari adi euro e una capitalizzazione media pari a 495 milioni di euro. Sinonimo di "trasparenza, liquidità e buona governance", questo segmento è nato per dare visibilità alle medie imprese italiane ed attrarre investitori internazionali. Le società quotate sul segmento STAR sono rappresentative di molti settori di eccellenza dell'economia italiana: dall'industria ai beni e servizi di consumo, dalla tecnologia ai media.