Borsa, AIM Italia compie 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Nato nel 2009 sulla scia dell'analoga esperienza del London Stock Exchange,ha dedicato la cerimonia del. Un mercato che in questi anni ha avuto un, incluse 24 SPAC, che hannon fase di quotazionedi euro di cui il 94% in aumento di capitale.Il mercato AIM Italiaquotate, rappresentative dei principali settori dell'economia italiana (industria, digitale, green, innovazione, energia), per unadi euro. In questi 10 anni il mercato si è sviluppato diventando il mercato di riferimento per le PMI, ma è anche un ambiente privilegiato per le startup innovative (sono 33 le aziende iscritte nel registro delle PMI Innovative che rappresentano circa il 30% delle aziende quotate sul mercato) ed un primo passo verso la quotazione per le società di più grandi desiderose di accedere al mercato dei capitali (sono 11 le società che da AIM Italia sono passate sul mercato principale).Durante la cerimonia di apertura dei mercati, l'Ad di Borsa Italianaè stato affiancato da, Dirigente del MEF e da, Presidente del Gruppo tecnico credito e finanza di Confindustria e Presidente dell'Advisory Board di Borsa Italiana dedicato al mercato AIM Italia."In questi 10 anni AIM Italia ha raggiunto importanti traguardi e si è consolidato come il mercato di riferimento per PMI ambiziose, innovative in cerca di capitali per accelerare la crescita e diventare più competitive", ha affermato Jerusalmi, aggiungendo "il mercato ha dimostrato che la flessibilità è stata apprezzata sia dalle società più strutturate che dalle start up e scale up, che progressivamente si stanno avvicinando alla quotazione".La cerimonia di apertura del mercato ha dato inoltre l'avvio alla, l'evento annuale dedicato all'incontro tra società quotate sul Mercato di Crescita di Borsa Italiana ed investitori italiani e internazionali. Oggi le 47 società quotate su AIM Italia, saranno protagoniste di oltre 500 meeting organizzati con 110 investitori, di cui circa il 30% esteri. "Un'occasione unica per le società quotate su AIM Italia di incontrare investitori domestici e internazionali", ha spiegato, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ricordando che questi eventi sono il momento per condividere strategie e progetti di crescita