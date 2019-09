Borse, Europa in rialzo

Ultimo aggiornamento: 12:32

Le nuove mosse in chiave espansiva di Draghi danno fiato alle banche italiane, che stanno trainando fin da inizio seduta il Ftse Mib. In testa ci sono le big UniCredit (+3,1%), seguita da Ubi (+2,8%) e Intesa Sanpaolo (+2%). Lo spread è a quota 143 punti.Crolla Atlantia, che perde il 7%, in seguito alla notizia che la Guardia di Finanza ha emesso nove misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta bis riguardante i report «ammorbiditi» sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade. Il titolo, che è anche stato brevemente sospeso dalle contrattazioni.Milano e Madrid avanzano dello 0,4%, Parigi dello 0,3%, Francoforte dello 0,2%, in scia ai rialzi messi a segno dai listini asiatici e da Wall Street, su cui i future sono positivi. In calo invece i titoli di Stato, indeboliti dalle divisioni emerse in seno alla Bce sul nuovo Qe.L'euro continua ad apprezzarsi sul dollaro, con cui scambia a 1,109, nonostante l'allentamento monetario.