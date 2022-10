Borgosesia, vendite immobiliari in aumento del 42% nei primi nove mesi

Lunedì 3 Ottobre 2022, 10:45







(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha comunicato che, nei primi nove mesi del 2022 e su base consolidata, ha perfezionato vendite e contratti preliminari di unità, per lo più a destinazione residenziale, per complessivi 19,6 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 42% rispetto ai 13,8 milioni di euro del pari periodo 2021.