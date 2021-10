Borgosesia, vendite di unità immobiliari in aumento nei primi 9 mesi del 2021

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 09:30







(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha perfezionato vendite e contratti preliminari di unità per 13,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021. La società ha specificato in una nota che le operazione riguardano unità per lo più a destinazione residenziale. Questo importo si confronta con quello di 4,1 milioni di euro dello stesso periodo 2020, registrando così un aumento del 237%.



Borgosesia ha aperto la seduta estendendo i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 0,648 (+0,62%). Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,6587 e successiva a 0,6747. Supporto a 0,6427.











(Foto: Free-Photos / Pixabay)