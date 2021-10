Borgosesia si aggiudica il "Piccolo Vittoriale", immobile residenziale a Brescia

Venerdì 15 Ottobre 2021, 09:45

(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, si è aggiudicata l'acquisto di un intero fabbricato (dalla superfice lorda di circa 1.200 metri quadrati) a destinazione residenziale e in corso di ultimazione in Via Cantore a Brescia. L'immobile è conosciuto come il "Piccolo Vittoriale" ed è stato realizzato negli anni '30 dall'architetto Giancarlo Maroni, progettista del Vittoriale degli Italiani di Gabriele D'Annunzio. Il prezzo di assegnazione a base d'asta è risultato pari a 586 mila euro e permetterà il parziale recupero del credito garantito da ipoteca iscritta sul cespite stesso pari a circa 1.15 milioni di euro, in passato acquistato dal gruppo per 440 mila euro.

"Da bresciano e appassionato di architettura sono molto contento di questa acquisizione; la realizzazione delle 3 ville previste dal progetto autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza riqualificherà la zona riportando l'insediamento al lustro dei tempi dell'architetto Giancarlo Maroni, creatore della villa negli anni '30 - ha commentato l'AD Davide Schiffer - Questa operazione conferma il modello di business di Borgosesia, che è scoprire e ricreare valore nelle situazioni di difficoltà, dunque valore per gli investitori, per la collettività e per l'ambiente grazie al recupero e alla rigenerazione del patrimonio immobiliare.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)