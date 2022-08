Borgosesia, rimborsato prestito obbligazionario

Lunedì 8 Agosto 2022, 18:15







(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha comunicato l'integrale rimborso in data odierna - ossia nel primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di scadenza - del prestito obbligazionario denominato "NPL GLOBAL 2017-2022 5%", Codice ISIN IT0005277360, di nominali 7 milioni di euro.