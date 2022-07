Borgosesia rimborsa in anticipo per 11,7 milioni i titoli Alfa 7,5%

Martedì 19 Luglio 2022, 09:15







(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha concluso, in anticipo rispetto all'originaria scadenza del 30 novembre 2024, il rimborso dei titoli Alfa 7,5% emessi nell'ambito della cartolarizzazione NPL Italian Opportunities ammontanti, al 31 dicembre '21, a 11,7 milioni di euro e sottoscritti per circa il 95% del loro importo da investitori professionali terzi.



L'azienda spiega che l'operazione, sostenuta dai flussi derivanti dalle vendite immobiliari del primo semestre dell'esercizio, si inquadra in un processo di diversificazione delle fonti di finanziamento del gruppo che nello stesso periodo, anche a supporto dei 17,5 milioni di investimenti realizzati, ha registrato tra l'altro l'acquisizione di nuovi mutui bancari a medio-lungo termine per 12 milioni.