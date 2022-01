Borgosesia, proposta la nomina di due nuovi consiglieri

(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, ha ricevuto una proposta relativa alla nomina di nuovi componenti del consiglio di amministrazione da parte del maggiore azionista Dama Srl. La comunicazione si riferisce all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 21 gennaio 2022, avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina di due nuovi membri del CdA.

Dama propone che vengano nominati, come nuovi consiglieri, Pappalardo Olgiati Alessandro Ugo Livio e Merendino Giada, proponendo di attribuire agli stessi un compenso in linea con quanto attribuito agli altri componenti non esecutivi del consiglio. Borgosesia rende noto che i candidati hanno già rilasciato la propria dichiarazione con la quale accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.