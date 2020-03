Borgosesia, perfezionato investimento immobiliare Milano

(Teleborsa) - Il Gruppo Borgosesia ha perfezionato attraverso MI.BI. Investimenti Srl – società integralmente controllata - l'acquisto di un immobile residenziale sito in Milano, all'interno dell'area C, e destinato ad una successiva ristrutturazione.



L'efficacia dell'operazione - spiega una nota - il cui importo di 1,7 milioni è stato assolto mediante compensazione, per 1,5 milioni, con un credito ipotecario acquistato in precedenza è condizionata alla cancellazione di talune formalità pregiudizievoli tuttora gravanti

l'immobile a fronte di passività peraltro già estinte.