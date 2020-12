(Teleborsa) - Borgosesia annuncia di aver concluso l'acquisto di un immobile a Milano, nei pressi del polo universitario Bicocca, ad oggi in fase di costruzione e composto da 54 unità a destinazione residenziale.



L'operazione è stata portata a termine da Borgosesia Real Estate e BGS Club SPAC attraverso l'acquisto dell'intero capitale del veicolo di investimento che detiene l'immobile e del credito ipotecario vantato da un intermediario finanziario verso lo stesso per circa 8 milioni di euro. Il corrispettivo, integralmente corrisposto alle controparti, è stato di 4,1 milioni di euro.



"A pochi giorni dalla conclusione del cantiere Elle Building di Via Lattanzio, siamo contenti di annunciare un'altra operazione portata a termine nella città di Milano, che si conferma una delle migliori piazze per lo sviluppo di progetti immobiliari", afferma l'Ad Davide Schiffer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA