Borgosesia, Modefinance migliora rating ad A3

(Teleborsa) - L'agenzia di rating italiana Modefinance ha migliorato il rating di Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi, da B1 a A3-. La valutazione, equivalente a quella A- delle principali agenzie di rating internazionali, risulta ora essere tre notch più elevata rispetto a quella minima necessaria per considerare investment grade le emissioni della società.



"L'upgrade del rating da parte di Modefinance premia ancora una volta un gruppo il cui ultimo bilancio evidenzia un utile superiore ai 7 milioni di euro e che, in un contesto particolare quale quello in essere, è pronto a cogliere tutte le opportunità che il mercato certamente offrirà", ha commentato il presidente Mauro Girardi.