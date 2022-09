Borgosesia, margine lordo in aumento con cambio politica investimento

(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 11,5 milioni di euro (7 milioni di euro al 30 giugno 2021), unpari a 7,6 milioni di euro (6,3 milioni di euro un anno fa) e unpari a 3 milioni di euro, in decremento del 35,1%.Nel primo semestre il gruppo ha ritenuto di "declinare in chiave opportunistica la propria politica di investimento", selezionando le nuoveoperazioni di modo da contenere gli effetti dell'incremento delle materie prime e da abbreviarne la durata. Gli, con un'ottica di puro, o su sviluppi da realizzarsi in partnership con altri operatori.Il contenimento della componente "industriale" dei nuovi investimenti, abbinato a quello del loro orizzonte temporale da 21 a 18 mesi, ha comportato la generazione, in termini percentuali, di una marginalità inferiore a quella del trascorso esercizio anche se, in termini assoluti, ilè cresciuto da 7,9 milioni di euro del primo semestre 2021 a 9,4 milioni di euro, anche grazie all'ampliamento del perimetro di consolidamento a società non integralmente controllate e a un aumento degli investimenti del periodo.