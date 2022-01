Borgosesia, il mercato apprezza i nuovi investimenti

(Teleborsa) - Balza in borsa Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi. La società ha comunicato che i nuovi investimenti complessivamente realizzati nel 2021 risultano pari a 22,2 milioni di euro, con un incremento del 104% rispetto a quelli del 2020, e ciò a fronte di vendite, comprensive dei preliminari, per 21,8 milioni di euro (contro quelle di 10,5 milioni del 2020). Borgosesia ha chiuso il 2021 con l'acquisto per 2 milioni di euro di un immobile in stile tardo liberty a Gardone Riviera (BS), si legge in una nota.

"Gli investimenti realizzati nel 2021 superano di circa il 120% quelli previsti nel business plan 21-26 - ha commentato il presidente Mauro Girardi - grazie in specie alle risorse raccolte col bond 21-26 ed al flusso derivante dalle vendite. Ciò ha peraltro permesso di effettuare interventi anche nel settore non residenziale, seppur in un'ottica prevalentemente di trading, nonché di dare avvio alle attività della divisione Alternative con il primo investimento in large corporate loans".

Ottima la performance di Borgosesia, che si attesta a 0,67 con un aumento del 7,72%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6847 e successiva a 0,7287. Supporto a 0,6407.