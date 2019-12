(Teleborsa) - Borgosesia rende noto che la società interamente controllata Dimore Evolute Certosa ha ultimato le vendite del primo lotto di intervento (23 unità immobiliari non convenzionate) realizzato a Milano, Viale Certosa 295.



L'incasso complessivo, in linea con le previsioni contenute nel Business Plan 2022, è ammontato ad 5,9 milioni di euro, di cui 2,5 milioni destinati all'estinzione di mutui edilizi in precedenza accordati. © RIPRODUZIONE RISERVATA