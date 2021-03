5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Borgosesia, in merito all'emissione e all'avvio dell'offerta sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 10.000.000,00 suddiviso in massime 10.000 obbligazioni, comunica che l'offerta è stata chiusa anticipatamente, essendo stato raggiunto, prima del termine del periodo di distribuzione, l'ammontare massimo della prima tranche del Prestito.

In particolare - si legge in una nota - sono state distribuite Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 10.000.000, coincidente con l'importo massimo previsto, ad un prezzo di emissione del 100% del valore nominale.

La Società rende noto altresì che il Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni, comunque non inferiore al Tasso di Interesse Minimo ossia al 5,5% su base annua, sarà comunicato alla chiusura dei mercati.

La Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni (la Data di Godimento), sarà il 9 marzo 2021. La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà quindi il 9 marzo 2026.

La negoziazione delle Obbligazioni sul segmento EXTRAMOT PRO prenderà avvio dal 9 marzo 2021.

