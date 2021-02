© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia l'avvio del, riservato a investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all'estero, di ununrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo. Il prestito sarà soggetto a covenant finanziari.Le Obbligazioni, che avranno unsu base annua, pagabile in due cedole semestrali, avranno una, salvo facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente a partire dal 1° giugno 2024.Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro e verranno offerte per laattraverso la piattaforma di distribuzione d. È previsto che le Obbligazioni, una volta emesse, vengano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Borgosesia prevede che l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno successivamente comunicate.L'emissione delle Obbligazioni permetterà di supportare ilprogrammato dalla Società, la cui entità complessiva è prevista in crescita rispetto alle previsioni del piano industriale 2019-2022.