(Teleborsa) - Il Gruppoha perfezionato in data odierna, attraverso Dimore Evolute Srl,sottoscritte da investitori terzi e relative all'. L'operazione è stata conclusa a seguito dell'esercizio delle opzioni put & call rilasciate all'atto dell'ingresso nel capitale sociale di Elle Building – nel luglio 2019 – di alcuni investitori veicolati attraverso la piattaforma di crowdfunding Concrete Investing specializzata in real estate.L'operazione si è conclusa sulla base di undi euro, contestualmente riconosciuto alle controparti.Il complesso residenziale Elle Building, in via Lattanzio a Milano, nei pressi dell'area dello Scalo di Porta Romana, ha visto la realizzazione di un intervento di valorizzazione immobiliare riguardante 15 appartamenti - già tutti oggetto di formale vendita preliminare o proposta di acquisto – e 36 box, per un totale di 1500 mq di superficie commerciale. Il progetto residenziale è in fase di conclusione, in anticipo di tre mesi rispetto alla data inizialmente prevista e l'immobile sarà abitato a partire da inizio anno.