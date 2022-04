Borgosesia acquista controllo Green Soluzioni Immobiliari

(Teleborsa) - Borgosesia, attraverso la controllata Borgosesia Real Estate, ha acquistato per 1.2 milioni di euro il controllo di Green Soluzioni Immobiliari, società del Gruppo Frascari di Bologna, storica impresa di costruzioni civili e pubbliche, operante fin dal primo dopoguerra nel territorio emiliano-romagnolo e che ha nella Torre Frascari a Castel Maggiore (BO) una delle sue realizzazioni più note.

L'obiettivo di breve-medio termine dell'operazione è sviluppare sul territorio bolognese alcune aree di proprietà della neo controllata già rinveniente da special situation. Borgosesia svilupperà in particolare due edifici residenziali per circa 5.000 mq complessivi all'interno del più ampio progetto di riqualificazione di via Scandellara a Bologna, progetto che vede già totalmente commercializzati oltre 100 appartamenti suddivisi fra 5 edifici, in parte realizzati e in parte in fase di completamento.

Contestualmente è stato raggiunto un accordo di partnership che consentirà a Borgosesia Real Estate di collaborare con il Gruppo Frascari nella valutazione, selezione, progettazione e realizzazione di interventi immobiliari non performing situati in Centro Italia sfruttando l'esperienza pluridecennale dell'impresa bolognese sia nel campo che sul territorio.