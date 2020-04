Borgosesia, acquisisce il 100% di Lake Holding

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Borgosesia ha concluso un accordo per l'acquisto del 100% di Lake Holding, un, a cui risultavano collegati una serie di diritti tra cui quello di beneficiare del 51% degli utili e del patrimonio netto di liquidazione.su cui sono previste successive valorizzazioni, alle quali si aggiungono unità immobiliari già edificate che saranno successivamente oggetto di vendita.Nell'ambito della transazione- stimato da un esperto indipendente intorno a 18 milioni di euro - è stato convenuto in. Tenuto conto delle passività gravanti sul Lake Holding, oggetto di acquisizione ancora da estinguersi, l'operazione comporterà per Borgosesia un investimento complessivo pari a 1,6 milioni di euro, parte del quale assoltomediante permuta di azioni proprie già detenute da Borgosesia.