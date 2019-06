Borgosesia, accordo con Bravo per acquisto controllo Kronos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Borgosesia ha sottoscritto con Bravo, società controllata dalla Famiglia Bini, un accordo vincolante per l'acquisto del controllo di Kronos, società costituita nel corso del 2017 allo scopo di dare attuazione al processo di ristrutturazione finanziaria di Borgosesia in conformità alla Convenzione al tempo stipulata con il ceto bancario.In particolare: la scissione parziale del patrimonio di Nova Edil Srl, società integralmente partecipata da Kronos SpA, in favore della neocostituita Gea Srl, di un portafoglio immobiliare stimato in Euro 8,7 milioni e composto da beni con diversa destinazione ubicati in Lombardia e Piemonte; la promozione da parte di Kronos SpA di un buy back sulle proprie azioni al prezzounitario di Euro 0,56 e l'adesione allo stesso da parte di Bravo SpA, titolare del 66,308% del capitale sociale; il controvalore dell'operazione è complessivamente stimato in Euro 11,4 milioni; la cessione a Bravo SpA da parte di Kronos SpA di attività nette per Euro 2,5 milioni e della partecipazione in Nova Edil Srl, a fronte di un corrispettivo di Euro 8,9 milioni, che la stessa verrà successivamente alla scissione sopracitata., titolari di azioni rappresentanti l'1,821% del capitale sociale.Il patrimonio di Kronos SpA sarà rappresentato all'attivo, da immobili per Euro 8,85 milioni, principalmente per il tramite della controllata Gea Srl, e per il residuo da altre attività per Euro 1,86 milioni ed al passivo, da debiti di natura numeraria – per la più parte tributaria e già oggetto di rateazione – e fondi rischi per complessivi Euro 2,55 milioni.ed il processo di turnaround di Borgosesia SpA, avviato nel 2016, risulterà completato e, conseguentemente, la Convenzione con il ceto bancario verràdichiarata eseguita.