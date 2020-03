Borgosesia investe 4 milioni per un immobile all'Eur

Borgosesia Investe 4 milioni di euro per l'acquisto di un immobile all'Eur a Roma. La società quotata sul mercato Mta di Borsa Italia provvederà alla demolizione dell'immobile per avviare un progetto di riqualificazione rispettando le norme di efficientamento energetico. Una volta terminati i lavori, l'immobile avrà un uso residenziale.



L’operazione, conclusa attraverso Doria, società integralmente controllata, è avvenuta mediante compensazione con crediti, prevalentemente ipotecari, acquistati in precedenza dal gruppo per un valore di 3,5 milioni.



«La società continua a crescere in un settore – quello immobiliare – che rappresenta notoriamente un investimento affidabile e sicuro in un momento storico di grandi incertezze. L’operazione segue di poche ore l’acquisizione di un altro immobile sito nel centro storico di Milano per 1,7 milioni di euro, portando a 5,7 milioni gli investimenti del gruppo nel solo mese di marzo», ha commentato Mauro Girardi presidente di Borgosesia. © RIPRODUZIONE RISERVATA