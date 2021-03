9 Marzo 2021

(Teleborsa) - "Il modo migliore per ridurre il debito è la crescita e il modo migliore per tornare e crescere sono le vaccinazioni" .Lo ha affermato la capo economista dell'OCSE, Laurence Boone, durante la conferenza stampa di presentazione di un aggiornamento di interim dell'Economic Outlook, lanciando anche messaggi di fiducia sugli effetti della ripresa: "vedremo che quando l'economia riaprirà molte persone ritroveranno lavoro", ha detto.

Per Boone "ci sono alcuni ragioni di esser preoccupati dell'inflazione", ha detto citando gli effetti dei nuovi stimoli USA, le penurie di forniture nelle catene globali che si sono create durante la pandemia e il forte rimbalzo dell'economia in Cina.

"Sono tutti elementi che mettono pressioni al rialzo sui prezzi. Ma quello che voglio sottolineare - ha aggiunto - è che le pressioni da domanda restano basse su scala globale, inclusi gli Usa".



Nell'area euro "non si vedono le pressioni sui prezzi che ci sono negli Usa e se alla BCE vogliono muoversi" verso un aumento del programma di acquisti di titoli anticrisi PEPP e un suo prolungamento "lo possono fare.

Quanto alle priorità elencate dal nuovo Governo Draghi in Italia - vaccinazioni, Recovery plan, digitalizzazione e transizione verde - "sono esattamente quello che abbiamo raccomandato all'Italia per anni", ha detto.