Boom di prenotazioni nel periodo natalizio, Ryanair alza stime utile

(Teleborsa) - Titoli del comparto aereo europeo in netto rialzo dopo che Ryanair ha dichiarato che prevede di registrare utili più elevati quest'anno in scia al boom di vendite durante le festività appena trascorse.



La compagnia aerea low cost con sede a Dublino, ha preannunciato per l'intero esercizio, che si conclude a marzo, che prevede un risultato netto tra 950 milioni e 1,05 miliardi di euro, rispetto agli 800-900 milioni di euro precedentemente previsti.



Buone notizie anche sul fronte del traffico passeggeri che durante l'intero anno dovrebbe toccare quota 154 milioni di viaggiatori dai precedenti 153. © RIPRODUZIONE RISERVATA