Bonus vacanze, più di 146 mila le domande del primo giorno

(Teleborsa) - Più di 72mila domande nelle prime 12 ore mentre alle 21.30 di ieri sera, 1 luglio 2020, erano 146mila le domande di bonus vacanze, per un valore economico pari a più di 67 milioni di euro. Il bonus risultava già speso da 451 percettori.



Sono i numeri comunicati dal Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, e aggiornati dal Ministero per l'Innovazione e la digitalizzazione".



"Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche", aveva twittato il Ministro Franceschini.