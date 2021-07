Martedì 13 Luglio 2021, 17:38

Si allarga il bonus vacanze, il contributo che prevede sconti fino a 500 euro per il soggiorno in hotel, agriturismi o altre strutture turistiche. Un emendamento al Dl Sostegni bis, in via di approvazione alla Camera (prima dell'ok definitivo in Senato entro il 24 luglio), lo ha esteso ai pacchetti turistici. Ma, attenzione, il bonus non è stato prorogato per il 2021: questo significa che quest'anno potrà sfruttarlo solo chi lo aveva chiesto e ottenuto (ma non ancora utilizzato) nel 2020. Nella nuova modifica al Dl, poi, è stato introdotto un fondo da 5 milioni di euro per il 2021, a sostegno dei Bed & Breakfast, le strutture extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o con autocertificazione.

Bonus vacanze, quanto vale e a chi è destinato

Il bonus vacanze, rivolto ai soli cittadini italiani, dà diritto a un voucher, cioè un sconto dell'80% (fino a un massimo 500 euro) sul prezzo da pagare per il soggiorno nella struttura di vacanza, mentre il restante 20% per cento va scaricato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi). Le persone singole possono prendere fino a 150 euro, i nuclei familiari con due persone 300 e quelli con tre persone o più 500. Tuttavia è necessario avere un Isee inferiore a 40mila euro.

Il contributo andava richiesto tramite l’app Io (per i servizi della pubblica amministrazione), entro il 31 dicembre 2020 e resta spendibile, a meno di proroghe, entro il 31 dicembre 2021. Se il soggiorno è prenotato nel 2021 e si fa nel 2022, oppure se è a cavallo tra i due anni, ciò che conta ai fini del bonus è la data di effettivo pagamento (da effettuare entro la fine dell'anno).

Otre la metà delle famiglie che hanno richiesto il bonus nel 2020 risulta non averlo ancora utilizzato: in tutto sono circa un milione i voucher non sfruttati su 1,8 milioni di sconti autorizzati, per 500 milioni di euro di tesoretto. Il bonus è spendibile in tutte le strutture turistico-recettive presenti in Italia, come agriturismi, hotel, agenzie turistiche, bed&breakfast, agenzie e tour operator. Da fine luglio, poi, si potrà presumibilmente utilizzare, come detto, anche per l’acquisto di pacchetti turistici già organizzati.

Come utilizzare il bonus vacanze

Il bonus può essere speso direttamente all'interno della struttura al momento del pagamento. Il beneficiario del bonus deve fornire all'esercente il proprio codice fiscale, insieme al codice univoco o Qr code ottenuti tramite l'app Io. A quel punto è il titolare della struttura a verificare l'importo dello sconto. Lo fa inserendo il codice all'interno di una sezione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che in tempo reale stabilisce la validità o meno del bonus.

Chi ha ottenuto il bonus potrà poi decidere se usare direttamente lo sconto o se cederlo a un membro del proprio nucleo familiare. Al momento non è prevista una proroga per riaprire le domande per ottenere il voucher e la detrazione, né uno slittamento delle date per l’utilizzo del contributo. Per quanto riguarda invece l'esercente, può recuperare lo sconto tramite credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione con modello F24.

Secondo le previsioni di Assoturismo Confesercenti, tra giugno e agosto di quest'anno il sistema ricettivo arriverà a registrare circa 33 milioni di arrivi e 140 milioni di pernottamenti complessivi. Quel milione di voucher non spesi, quindi, potrebbe coprire una fetta importante delle vacanze degli italiani.